Ondersteuning voor bewoners na brand Lindenlaan

NIEUWE PEKELA – In de nacht van 1 januari was een brand uitgebroken in drie woningen aan de Lindenlaan in Nieuwe Pekela. Naar aanleiding van deze brand waren in totaal zeven woningen ontruimd. De bewoners van de getroffen woningen zijn tijdelijk op een andere locatie opgevangen.
Eén bewoner verblijft bij familie, de andere twee huishoudens zijn ondergebracht in woonzorglocatie Oosterlengte. Zij blijven daar tot er duidelijkheid is over een permanente woonplek. De gemeente Pekela werkt hierbij samen met woningcorporatie Acantus en de onafhankelijke cliëntondersteuner. ‘We doen er alles aan om de bewoners te helpen,’ aldus burgemeester Jaap Kuin en Yvonne van Cooten, manager wonen bij Acantus.
De gemeente Pekela, Acantus en welzijnsorganisatie De Badde staan nauw in contact met de bewoners van de vier naastgelegen woningen. De Badde heeft deze bewoners benaderd en waar nodig ondersteuning geboden. Twee inwoners kunnen voorlopig nog niet terugkeren vanwege waterschade. Zij verblijven op dit moment bij familie.
‘Onze dank richting de hulpdiensten, omwonenden, familieleden en betrokken organisaties die de bewoners hebben geholpen is groot,’ benadrukt burgemeester Kuin.
Het politieonderzoek naar de brand loopt nog. Heeft u iets verdachts gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan via meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch via 0800-7000.
Bron: Gemeente Pekela