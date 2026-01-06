STADSKANAAL – Op zondag 11 januari houdt Xandra Koops haar Preek van de Leek in de Semsstraatkerk.
Op zondagmiddag 11 januari wordt om 15.00 uur in de Semsstraatkerk door Xandra Koops de Preek van de Leek gehouden. ‘Vandaag ben ik gaan lopen en waar ik loop is van nu af aan een weg. Ik ben veel banger dan ik was toen ik nog stil stond. Maar ik kom eindelijk vooruit!’ Elke levensfase brengt zijn eigen dilemma’s en keuzes. Dat is soms lastig, zwaar of verwarrend.
In deze Preek van de Leek geeft Xandra Koops verrassende handvatten voor het vinden van antwoorden. Geen religieuze preek maar inspirerende verhalen over het maken van levenskeuzes. Afgewisseld met onderbouwende informatie en muziek van o.a. Acda en de Munnik, Stef Bos en Daniël Lohues. ‘En natuurlijk leg ik uit hoe dat toch zit met die Bert en Ernie poppen’, aldus Xandra.
U bent van harte welkom.
Toegang is vrij, maar…bij een preek hoort een collecte
Voor het programma van concerten en verdere activiteiten verwijzen we naar de site www.semsstraatkerk.nl
Stichting Vrienden Semsstraatkerk
Grieta Vosselman