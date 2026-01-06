Sander Droog en Yvette Oeben te gast bij het Nut Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Op 21 januari verzorgen Sander Droog en Yvette Oeben een lezing voor Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, afdeling Bellingwolde.
Sander Droog en Yvette Oeben vormen de bemanning van de Blue Beryl. Ze zijn avonturiers in hart en nieren. Ze nemen je mee in hun zeiltochten rond de wereld.
Het is een lezing over doorzettingsvermogen en het overwinnen van uitdagingen. Wat doe je bij een ontmasting op de Grote Oceaan?
De lezing zal worden gehouden in De Meet, Dorpsplein 6 te Bellingwolde. Aanvang 20.00 uur.
Ook nieuwe leden zijn van harte welkom.
Bron: Het bestuur van het Nutsdepartement Bellingwolde.