Stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis organiseert lezing over Niet aangeboren hersenletsel(NAH)

SCHEEMDA – De stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis organiseert dinsdag 20 januari 2026 een lezing over de gevolgen en het revalidatietraject bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Iedereen die meer wil weten over de impact en behandeling van de vaak onzichtbare gevolgen van hersenletsel, is van harte welkom.
De lezing begint om 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) en vindt plaats in het restaurant van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. De toegang is gratis. Aanmelden via info@vriendenvanhetozg.nl is gewenst i.v.m. het beperkte aantal plaatsen.
De lezing zal verzorgd worden door verschillende sprekers. Revalidatiearts Tallie van der Laan gaat in op de meest voorkomende oorzaken van hersenletsel en de gevolgen ervan. Ook belicht zij de rol van artsen en het revalidatieteam bij de begeleiding van mensen met NAH. Als lid van het revalidatieteam geven logopedist Annemiek van Gangelen of Neeltje Snijder een presentatie over de veranderingen in de communicatie na NAH.
Ergotherapeut Lotte Verheggen geeft kort uitleg over de cognitieve problemen bij NAH en over de behandelmethode ‘Niet rennen maar plannen’. Maatschappelijk werkerLotte de Wal vertelt wat zij kan bieden voor patiënten met NAH én voor hun naasten.
Door het organiseren van lezingen binnen ‘haar’ ziekenhuis hoopt de stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis voor patiënten, bezoekers en alle andere belangstellenden relevante onderwerpen te verduidelijken en bespreekbaar te maken.
De lezing start om 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19 uur. Ze verwachten de avond tegen 21 uur af te sluiten.
Bron: Stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis