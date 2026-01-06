Wethouder Ellen van Klaveren voert SP-lijst met betrokken Pekelders aan

PEKELA – SP Pekela heeft haar kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026. Met een diverse en betrokken groep inwoners presenteert de SP een lijst die stevig geworteld is in Pekela. De kandidaten zetten zich in voor sociale rechtvaardigheid, betaalbaar wonen, goede en toegankelijke zorg en een gemeente die er is voor iedereen.
De lijst wordt aangevoerd door wethouder Ellen van Klaveren, gevolgd door Leoni Lukens en Gijs Bleeker. De kandidaten brengen een brede mix van bestuurlijke ervaring, maatschappelijke betrokkenheid en frisse energie mee. Samen vormen zij een herkenbaar en daadkrachtig team dat wil opkomen voor de belangen van alle Pekelders.
Lijst SP Pekela – gemeenteraadsverkiezingen 2026:
1 Ellen van Klaveren
2 Leoni Lukens
3 Gijs Bleeker
4 Mans Siegers
5 Marga Wubbema
6 Gerard Loos
7 Anne Makkinga
8 Kelly Schaddelee
9 Anouk van Klaveren
10 Anchelika Loos
11 Dicky Jager
12 Aly Hemmes
13 Vera Kuiper
14 Lydia Hamster
15 IJsbrand Smit
16 Dicky Roelfsema
17 Helmi de Boer
18 Willem Meffert
19 Hennie Hemmes
SP Pekela kiest bewust voor kandidaten die midden in de samenleving staan en weten wat er leeft in Pekela. Mensen die zichtbaar en aanspreekbaar zijn en begrijpen waar zorgen leven en kansen liggen. In de komende periode gaat de SP actief met inwoners in gesprek om samen te werken aan een eerlijker, socialer en sterker Pekela.
“Wij staan voor betaalbare woningen, toegankelijke zorg en een gemeente die haar inwoners serieus neemt,” aldus de lijsttrekker. “Met deze kandidatenlijst zijn wij klaar om dat geluid krachtig te laten horen in de gemeenteraad.”
Bron: SP Pekela