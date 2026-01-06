WILDLANDS behoudt sterke bezoekersaantallen

EMMEN – WILDLANDS Adventure Zoo Emmen blikt tevreden terug op 2025. Zo’n 951.000 bezoekers bezochten het park het afgelopen jaar. Dit totaal bestaat uit reguliere parkbezoekers en bezoekers van evenementen die in WILDLANDS plaatsvonden en is nagenoeg gelijk aan 2024. Het aantal abonnementhouders bleef ook hetzelfde. WILDnights beleefde zijn de achtste editie: zo’n 51.000 bezoekers bezochten dit avondevenement tijdens de kerstvakantie. De eerste resultaten van de enquête aan bezoekers wijzen uit dat waardering voor deze achtste WILDnights een stuk hoger ligt dan voorgaande edities.
Het jaar 2025 stond voor WILDLANDS vooral in het teken van de viering 90 jaar Zoo in Emmen. In dat kader werden onder andere een expositie, reünie en tal van andere activiteiten georganiseerd. In het najaar was seizoen acht van het landelijk zeer populaire NTR-programma Het Echte Leven in de Dierentuin te zien op NPO1, waarbij alle zes afleveringen volledig werden opgenomen in het dierenpark van Emmen. In samenwerking met Hogeschool NHL Stenden won WILDLANDS de publieksprijs Duurzame Dertig voor het project Plastic Soup? Close the Loop! En ook op diergebied gebeurde er weer een heleboel in het afgelopen jaar, maar er was vooral opnieuw veel olifantennieuws. In maart werden de jongste stieren van de olifantenkudde gevaccineerd tegen het gevreesde olifantenherpesvirus, in april vond er een bullenwissel plaats en tot slot kwam er in november zelfs een tweede volwassen olifantenstier aan in WILDLANDS.
Algemeen directeur Julius Minnaar blikt vol enthousiasme en energie vooruit op het nieuwe jaar: “In 2025 werd al gestart met een grote metamorfose van de grote kas Rimbula. In het voorjaar van 2026 zullen we niet alleen een nieuw dierverblijf openen, maar ook is dan het klimparcours aangepast en leveren we twee torens op die uitkijken over de Olifantenvallei én dat nieuwe diergebied. Verder staat 2026 in het teken van de viering van het tienjarig bestaan van WILDLANDS én het ATLAS Theater,” besluit Minnaar.
Bron: WILDLANDS