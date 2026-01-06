Woensdag code oranje; dit zijn de afgelastingen:

REGIO – Vanaf woensdag 6:00 uur is code oranje van kracht. Dit geldt in het hele land met uitzondering van Limburg en de Wadden, daar geldt code geel. De sneeuwzone begint in het westen en breidt zich uit naar het oosten. In een brede kuststrook verwacht het KNMI dat er weinig sneeuw blijft liggen en is de kans op gladheid kleiner. Rond 12:00 uur wordt het vanuit het westen droger. We verwachten dat de code oranje in het hele land rond 16:00 uur beëindigd is. Er kunnen dan nog wel winterse buien voorkomen. (Bron: KNMI).
Vanwege de weersvoorspelling is een aantal evenementen afgelast.
Gaat uw evenement niet door, stuur dan een mail naar redactie@westerwoldeactueel.nl Wij vermelden het dan op deze website.
Sellingen: 7 januari – De raadscommissievergadering gaat niet door
Wedderberge: 8 januari – De Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Westerwolde in de Weddermeerhoeve en de bekendmaking van de Westerwolder van het Jaar is afgelast
Ter Apel: Het klooster is 7 januari de hele dag gesloten
Oude Pekela – Het Nieuwe Zaaiplaatsen Project in de oude Aldi gaat woensdag 7 januari niet door
Nieuwe Pekela: 7 januari: De wandeling van Wandelen Werkt is afgelast
Odoorn: 7 januari: De Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Borger-Odoorn in hotel Boshof is afgelast.