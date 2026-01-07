Anouk (13) pakt drie nationale titels twirlen en is verkozen tot Leutje Knoalster van het Jaar

STADSKANAAL Anouk Wind is verkozen tot Leutje Knoalster van het Jaar. Dat heeft de vakjury besloten. De prijs is uitgereikt door burgemeester Klaas Sloots tijdens de nieuwjaarsreceptie in Theater Geert Teis.
De verkiezing is georganiseerd door de redacteur van de Kanaalstreek Ter Apeler Courant.
De muziekvereniging Amicitia uit Musselkanaal heeft eind januari 2025 een uitstekende prestatie geleverd op het Nederlands kampioenschap Twirl in het topsportcentrum in Almere. Met elkaar werden maar liefst veertien medailles in de wacht gesleept.
De absolute uitblinker tijdens het NK was Anouk Wind uit Stadskanaal. De 13-jarige havo leerling Ubbo Emmius Stationslaan legde beslag op drie nationale titels: dancetwirl, 1 baton en duo showtwirl.
Twirlen is Anouk met de paplepel ingegoten. Haar moeder Jacqueline is namelijk trainster en vanaf haar derde jaar is ze in de ban van de showsport, waarin tijdens gymnastiek- en dansoefeningen op ritmische muziek gewerkt wordt met de baton, een attribuut dat een beetje op een stok lijkt.
Anouk heeft op 6-jarige leeftijd voor de eerste keer deelgenomen aan het NK en is sinds die tijd veelvuldig in de prijzen gevallen. In 2024 heeft ze ook meegedaan aan het Europees kampioenschap in Eindhoven. Ze eindigde uiteindelijk op de achtste plek in het eindklassement. Dit jaar is ze ingedeeld in de Topklasse.
Twirling wordt vaak verward met majorette. Anouk is bij de muziekvereniging Amicitia trouwens óók actief als majorette en bespeelt daarnaast de bugel. “Maar als ik moet kiezen tijdens een evenement, dan kies ik voor de majorettes.”
Bron: Paul Abrahams