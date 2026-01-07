Erik Roelfsema verkozen tot Knoalster van het Jaar

STADSKANAAL – Erik Roelfsema is verkozen tot Knoalster van het Jaar 2025. De inwoner van Alteveer kreeg de meeste punten van zowel de publieksjury als de vakjury. Dat is best bijzonder, want de publieksjury en de 12 leden van de vakjury zijn het niet vaak met elkaar eens.
De uitslag van de verkiezing – voor de negende keer georganiseerd door de (eind)redacteur van de Kanaalstreek Ter Apeler Courant – werd bekend gemaakt door burgemeester Klaas Sloots tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Stadskanaal in Theater Geert Teis.
Juwelier opticien Luitjens
De hoofdprijs is voor de negende keer beschikbaar gesteld door Raimond Luitjens van juwelier opticien Luitjens in Musselkanaal.
Coördinator Wensambulance Noord-Nederland
Erik Roelfsema is sinds jaar en dag coördinator van de Stichting Wensambulance Noord-Nederland. De stichting vervulde in 2025 meer wensen dan ooit. Maar liefst 210 keer ging de Wensambulance vanuit standplaats Tynaarlo op pad om wensen van ernstig, vaak terminaal zieke inwoners van Drenthe, Friesland en Groningen te vervullen.
“Mensen weten ons steeds beter te vinden”, weet Erik Roelfsema. “In 2017 bijvoorbeeld werden er 45 wensen vervuld.”
Enthousiast en gedreven
Erik Roelfsema heeft nauw contact met familie en met zorgprofessionals om ervoor te zorgen dat alles goed geregeld is. Tijdens zo’n wens is Erik dan ook altijd bereikbaar. Zelfs toen hij op huwelijksreis was in Zambia. Dit laat wel zien dat hij zijn werk doet met enthousiasme, tomeloze inzet en gedrevenheid.
De Laatste Groet en MAC
Naast coördinator van Stichting Wensambulance Noord-Nederland is hij ook vrijwilliger bij begrafenis-crematieonderneming De Laatste Groet in Alteveer en bij Motor- en Autoclub Stadskanaal (MAC). Bij De Laatste Groet is hij al meer dan 20 jaar actief als voorzitter en is hij drager tijdens uitvaarten. Bij MAC is hij onder (veel) meer verantwoordelijk voor het samenstellen van het deelnemersveld van de pinksterraces in Stadskanaal.
Bron: Paul Abrahams