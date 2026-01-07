FNV organiseert informatieve mantelzorgbijeenkomst in Pekela

OUDE PEKELA – De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) zet zich in voor mantelzorgers. In samenwerking met de gemeente Pekela en welzijnsorganisatie De Badde nodigt FNV Lokaal Oost-Groningen iedereen uit die te maken heeft met mantelzorg voor een bijeenkomst op 21 januari 2026.
Programma
⦁ Inloop vanaf 13.00 uur
⦁ Opening en welkomstwoord 13.30 uur door wethouder Ellen Van Klaveren
⦁ Uitleg over de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de rol van mantelzorg
⦁ Presentatie van de diensten en ondersteuning die FNV biedt aan mantelzorgers, zowel leden als niet leden
⦁ Toelichting van de gemeente en De Badde over lokale voorzieningen en hulpverlening
⦁ Mogelijkheid tot vragen, netwerken en kennismaking met andere mantelzorgers
Waarom deze bijeenkomst?
Mantelzorg raakt steeds meer mensen en legt een groeiende druk op zowel werkende als nietwerkende zorgverleners. De middag biedt een overzicht van beschikbare hulp, praktische tips en een platform om ervaringen te delen. Een goede “steun in de rug” kan het verschil maken tussen overbelasting en draagkracht.
Praktische informatie
⦁ Locatie: MFC de Binding, Sportlaan 4, 9665 HT Oude Pekela
⦁ Datum & tijd: 21 januari 2026, inloop vanaf 13.00 uur, start 13.30 uur tot 15.00 uur
⦁ Capaciteit: maximaal 40 deelnemers (vol = vol)
⦁ Aanmelden: per email naar ⦁ grietje.westerhof@vereniging.fnv.nl of telefonisch via 0625272955
Alternatieve datum
Als u interesse heeft maar niet kunt komen, laat dit dan weten. Bij voldoende belangstelling kan een tweede bijeenkomst op een ander tijdstip worden georganiseerd.
Over FNV
De FNV is de grootste vakbond van Nederland en zet zich in voor de belangen van werknemers én hun families. Naast arbeidsvoorwaarden biedt de FNV uitgebreide ondersteuning voor mantelzorgers, waaronder advies, netwerkbijeenkomsten en lobbyactiviteiten richting overheid en zorginstellingen.
Bron: Gemeente Pekela