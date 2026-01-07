NIEUWE PEKELA – Op 21 januari is Hendrik Hachmer, directeur van het Veenkoloniaal Museum, te gast bij Pekelder Proatcafé. Het thema is: “De ontwikkeling van de Veenkoloniale landbouw vanaf 1600”.
Het belooft een interessante avond te worden. De heer Hachmer vertelt met kennis van zaken over de ontwikkeling van turfwinning in 1600 naar gespecialiseerde landbouw in een uniek landschap met kanalen, wijken en lintdorpen.
Ook kunt u weer luisteren naar een verhaal van Bram. De avond wordt aangevuld met muziek en zang van Anton Smit en Adriaan Mollema.
Datum: 21 januari 2026
Locatie: ‘De Kiepe’ te Nieuwe Pekela
Aanvang: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Bron: Bram Wiekens