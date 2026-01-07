Jeroen Russchen en Iwan Esajas benoemd tot Ereburgers van Stadskanaal

STADSKANAAL – Jeroen Russchen en Iwan Esajas zijn benoemd tot Ereburgers van de gemeente
Stadskanaal. Burgemeester Klaas Sloots maakte dit bijzondere eerbetoon bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2026. Het gemeentebestuur heeft besloten de muzikanten met deze benoeming te eren vanwege hun winst op het Regio Songfestival en hun rol als ambassadeurs voor de kanaalstreek.
De twee ‘jongens van het Knoal’ wisten afgelopen november heel Nederland te overtuigen tijdens de finale van het Regio Songfestival in Arnhem. Met hun nummer Alles Goud wonnen zij niet alleen de eerste prijs, maar gaven ze volgens het college ook een stem aan de regio. Het lied wordt geprezen als een ode aan de veerkracht, de verbinding en het dialect van de kanaalstreek.
Ambassadeurs van de regio
Volgens burgemeester Sloots zijn Russchen en Esajas het levende bewijs dat Stadskanaal bruist van talent. “Ze zongen niet alleen een lied, ze vertelden óns verhaal”, aldus de burgemeester in zijn toespraak. “De boodschap van ‘niet zeuren, maar kijken naar wat wél mooi is’, hebben zij met energie en positiviteit uitgedragen.”
Van schoolvrienden tot succesduo
De basis voor hun succes ligt in de kanaalstreek. Russchen en Esajas groeiden hier op, werden vrienden en later zelfs zwagers. Waar Russchen zich ontwikkelde tot een van de grootste hitschrijvers van Nederland achter de schermen, werd Esajas een fenomeen op het podium en een toegewijde leraar. Hun gezamenlijke wortels en liefde voor muziek kwamen samen in de overwinning in Arnhem. Vanwege deze
buitengewone culturele prestatie mogen zij zich vanaf nu Ereburgers van Stadskanaal noemen.
Bron: Gemeente Stadskanaal