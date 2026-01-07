Jeroen Russchen en Iwan Esajas benoemd tot Ereburgers van Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van:Woensdag 7 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

FLINKE SNEEUWVAL | VOORLOPIG WINTERS

De winter voegt er vandaag weer een nieuw hoofdstuk aan toe, want een front passeert langzaam ons land en dat geeft flinke perioden met sneeuw en vrij veel wind: er staat windkracht 4 tot 5 en het is ongeveer -1. Samen is de gevoelstemperatuur -5 tot -8. Later vanmiddag en vanavond wordt het 0 tot +1 en dan is er ook kans op wat regen. In totaal kan er vandaag 5 tot 7 cm sneeuw extra vallen en het is natuurlijk glad op de weg.

En door een regenbui zal dat vannacht niet minder worden want het is vannacht 0 graden met een enkele regen- of sneeuwbui. Morgen is er af en toe zon en is het rustig met een matige zuidenwind, maximum morgen rond +2.

Vrijdagnacht en vrijdagochtend gaat het daarna een flinke tijd sneeuwen en dan kan er meer zomaar even 10 cm sneeuw vallen. Vrijdagmiddag zijn er nog een paar sneeuw- en regenbuien bij +1. Zaterdag is er af en toe zon met een lokale sneeuwbui, minimum dan rond -5 en maximum zaterdag rond -1. Zondag lijkt droog, koud, en vrij zonnig te worden.