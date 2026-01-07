DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Lathen
Rond middernacht tijdens oud en nieuw is aan de Kathener Dorfstraße in Lathen met vuurwerk een houten bushokje vernield. De schade bedraagt 500 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren via 05932 / 72100.
Haren
Tussen maandag 18.00 en dinsdag 14.00 uur is aan de Eichenallee in Haren een poging tot inbraak gedaan. De dader kwam de garage bij een woning binnen en doorzocht daar diverse kledingstukken. Vervolgens probeerde hij via een tussendeur de woning binnen te komen. Voor zover bekend is er niets gestolen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren via 05932 / 72100.
Bunde
Na twee inbraken op een boerderij in Bunde tussen 4 en 12 mei 2025 hebben rechercheurs een belangrijke doorbraak bereikt. Intensief onderzoek heeft geleid tot de identificatie van vier verdachten. Op basis van deze informatie werden op 14 augustus 2025 gelijktijdig grootschalige huiszoekingen verricht in de woningen van alle vier de verdachten. Er werd bewijsmateriaal gevonden en in beslag genomen, dat wijst op verdere misdrijven en de inbraken in verband brengt met drie eerder onopgeloste zaken. Het onderzoek loopt nog.
Twee meisjes van 14 en 16 jaar worden sinds dinsdag 6 januari 2026 vermist in Friesoythe en Bunde (district Leer). Jasmin Julina Werner, 14 jaar, uit Friesoythe, was dinsdagochtend rond 7:30 uur op weg naar school, maar is niet op school verschenen en wordt sindsdien vermist. Haar vriendin, Johanna Christiane van Brakel, uit Bunde (district Leer), is op 6 januari 2026 ook niet op school verschenen. Uit onderzoek is gebleken dat Jasmin Julina Werner zich rond 9:40 uur op 6 januari 2026 in de buurt van station Oldenburg Centraal bevond. Het is momenteel niet uit te sluiten dat de twee meisjes in gevaar verkeren.
Beschrijving van Jasmin Julina Werner (Friesoythe):
- 14 jaar oud – Draagt een bril – Draagt loszittende zwarte/donkere kleding, met een ster geborduurd op het scheenbeen – Trui – Lange Adidas joggingbroek – Zwarte Chuck Taylors – Zwarte rugzak met stickers
Beschrijving van Johanna Christiane van Brakel (Bunde):
- 16 jaar oud – Ongeveer 163 cm lang – Zwart haar tot op de kin met een blauwe streep in het midden – Zwarte jas – Zwarte schoenen – Grijze Eastpak rugzak
Relevante informatie kan worden doorgegeven aan de politie-inspectie Cloppenburg/Vechta op 04471/18600, de politie-inspectie Leer/Emden op 0491/976900, of een ander politiebureau.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland