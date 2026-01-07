Nieuwjaarsreceptie Oldambt verplaatst naar 13 januari

WINSCHOTEN – De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oldambt die vanavond zou plaatsvinden, gaat niet door. In verband met de winterse omstandigheden kiest de gemeente ervoor geen risico’s te nemen, zodat iedereen de nieuwjaarsreceptie veilig en ontspannen kan bezoeken.
Het college start het nieuwe jaar alsnog graag samen met inwoners en ondernemers. Daarom wordt de nieuwjaarsreceptie verplaatst naar dinsdag 13 januari 2026, van 17.00 tot 19.00 uur, in de Marktpleinkerk in Winschoten. Het programma van de avond blijft ongewijzigd.
Onder het genot van een drankje, een broodje rookworst en een kom snert wenst het college iedereen alsnog een gelukkig en gezond nieuwjaar.
Bron: Gemeente Oldambt