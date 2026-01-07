Omrin zamelt deze week geen afval meer in

PROVINCIE GRONINGEN – Deze week zamelt Omrin vanwege de weersomstandigheden geen afval in.
In de gemeente Westerwolde komen volgende week de GFT-routes te vervallen. In plaats daarvan wordt restafval ingezameld.
Bron: Omrin en Gemeente Westerwolde
PROVINCIE GRONINGEN – Deze week zamelt Omrin vanwege de weersomstandigheden geen afval in.
In de gemeente Westerwolde komen volgende week de GFT-routes te vervallen. In plaats daarvan wordt restafval ingezameld.
Bron: Omrin en Gemeente Westerwolde
Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.