Provincie Drenthe kan niet alle wegen en fietspaden sneeuwvrij houden

DRENTHE – Door de aanhoudende hevige sneeuwval in combinatie met harde wind lukt het de Provincie Drenthe niet meer om alle provinciale wegen en fietspaden begaanbaar te houden. Ondanks dat er volop wordt gestrooid met zout en sneeuw wordt geschoven, kan de bereikbaarheid en veiligheid niet overal worden gegarandeerd.
Een volledige strooironde met sneeuwploegen duurt ongeveer vier uur. Pas daarna kan dezelfde plek opnieuw worden bereikt. Hierdoor worden keuzes gemaakt in welke wegen prioriteit krijgen.
Prioriteit bij belangrijke routes
Volgens gedeputeerde Bart van Dekken ligt de focus momenteel op wegen met de grootste impact op bereikbaarheid en veiligheid. “De prioriteit gaat uit naar stroomwegen, ziekenhuizen en zorglocaties, grotere dorpen, grote bedrijventerreinen en gevangenissen,” aldus Van Dekken. “Met deze keuzes zorgen we ervoor dat wegen met een grote maatschappelijke betekenis zo lang mogelijk begaanbaar blijven voor inwoners, hulpdiensten en bevoorrading.”
Andere, minder belangrijke wegen kunnen sneller onveilig worden en worden daarom tijdelijk afgesloten totdat de normale strooiroutes weer kunnen worden gereden. Over deze maatregelen is nauw overleg met de veiligheidsregio en de hulpdiensten.
Fietspaden niet meer sneeuwvrij
Alle provinciale fietspaden worden op dit moment niet meer sneeuwvrij gemaakt. Door de extreme omstandigheden is fietsen niet veilig en bovendien is het aantal fietsers sterk afgenomen.
Voldoende strooizout beschikbaar
De provincie laat weten dat er voldoende strooizout en pekelwater op voorraad is om de huidige inzet vol te houden. De gladheidscoördinatie maakt gebruik van actuele meetgegevens en weersverwachtingen om de strooiacties zo gericht mogelijk in te zetten.
Advies aan weggebruikers
Weggebruikers wordt dringend geadviseerd alleen de weg op te gaan als dat echt noodzakelijk is. Door sneeuw, vorst en gladheid kunnen wegen snel gevaarlijk worden. Wie toch moet reizen, wordt geadviseerd snelheid en afstand aan te passen. Praktische tips voor veilig winterverkeer zijn te vinden op www.opwegindewinter.nl.
Actuele informatie over de gladheidbestrijding is te vinden op www.provincie.drenthe.nl.
Bron: Provincie Drenthe