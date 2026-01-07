GRONINGEN – Televisiemaker Ewout Genemans loopt een half jaar lang mee met de agenten van de politie in Groningen. Dit voorjaar starten de opnames.
De Bureau-series hebben Ewout Genemans al naar verschillende plaatsen in Nederland gebracht, zoals Maastricht, Utrecht en Rotterdam. Hij loopt hierin een half jaar lang mee met de politie. Deze series geven een uniek kijkje achter de schermen van het politiewerk en laat de mens achter het uniform zien. Kijkers volgen agenten tijdens spannende situaties zoals plofkraken, noodsituaties en momenten van hulpverlening aan burgers, bijvoorbeeld bij verwarde personen of toeristen in nood. Dit jaar gaat Ewout naar Groningen.