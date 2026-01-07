Voorleesplezier in Bibliotheek Winschoten tijdens de Nationale Voorleesdagen

WINSCHOTEN – Van 21 januari tot en met 1 februari 2026 organiseert Bibliotheek Winschoten (Biblionet Groningen) een reeks voorleesactiviteiten rondom het Prentenboek van het Jaar Kleine Aap van Mies van Hout. Kinderen zijn samen met hun ouders van harte welkom om samen te luisteren, spelen en ontdekken. Het landelijke thema van de Nationale Voorleesdagen is “Voorlezen gaat voor!”, een uitnodiging om ook kleine voorleesmomenten te maken en te genieten van verhalen, muziek, beweging en creativiteit.
Speels en gratis programma
In het kader van de Nationale Voorleesdagen organiseert Bibliotheek Winschoten leuke activiteiten voor kinderen van 0 t/m 6 jaar.
Op maandag 26 januari starten de Nationale Voorleesdagen om 09.00 met een voorleesontbijt met de burgemeester. Zij gaat de allerkleinsten voorlezen en daarna is er ruimte om met elkaar een gezond ontbijt te eten. Deze activiteit eindigt rond 10.00 uur.
Op woensdag 28 januari is de grote voorleesdag. Tussen 10.00 en 10.30 start kindertheater Pierewaai. In deze vrolijke poppentheatervoorstelling komt het prentenboek van Kleine Aap helemaal tot leven.
Op diezelfde dag zal tussen 14.00 en 14.30 theaterjuf Saskia langskomen om een theaterworkshop te geven. De allerkleinsten kunnen dan voor een half uurtje op een bijzonder fantasiereis gaan waarin ze de gekste dingen meemaken. Tussen de theatervoorstelling en de theaterworkshop in zal er in de bibliotheek ook voorgelezen en geknutseld worden.
Alle activiteiten in de Groningse bibliotheken zijn te vinden op groningsebibliotheken.nl/nvd. Voor alle activiteiten geldt dat de deelname gratis is.
Kinderen gratis lid van de bieb
Alle activiteiten zijn te bezoeken door leden én niet-leden. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid van de bibliotheek. Wie zich tijdens de Nationale Voorleesdagen aanmeldt, krijgt bovendien een knuffel van Kleine Aap cadeau. Aanmelden kan in de bibliotheek of online via: groningsebibliotheken.nl/word-lid/jeugd-abonnement.html.
Bron: Jelte Hommes