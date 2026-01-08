Concert Reflecties met muziek van Arvo Pärt

SCHEEMDA – In november speelden Annette Scholten en Nanke Flach, voor een zeer enthousiast publiek, het concert ‘Reflecties’ in het kerkje van Oudeschans. Diverse bezoekers gaven aan graag bij een van de volgende concerten ook aanwezig te willen zijn. Het eerstvolgende concert van het duo is op 25 januari in Scheemda.
Reflecties
Ter gelegenheid van de 90e verjaardag van Arvo Pärt spelen Annette Scholten en Nanke Flach een programma rondom zijn bekende werk Spiegel im Spiegel. In dit vernieuwende programma met ruimte voor reflectie en bezinning wordt dit werk afwisselend op cello, cello piccolo, lame sonore en piano uitgevoerd, aangevuld met andere werken van deze componist. Bijzonder is dat het duo van Arvo Pärt speciale toestemming heeft gekregen om het werk ook in de fascinerende combinatie van lame sonore en piano uit te voeren. De voorgaande uitvoeringen in Feerwerd en Oudeschans werden zeer enthousiast ontvangen.
In Scheemda zal op 25 januari 2026 het volgende concert in de serie van dit programma plaatsvinden. Het is een inclusief concert, dat door de geringe auditieve belasting ook geschikt is voor slechthorenden.
Musici Annette Scholten (cello, lame sonore) en Nanke Flach (piano) vormen al sinds 2009 een vast duo. Sinds die tijd hebben zij op veel grote en kleine podia gespeeld, van Carnegie Hall in New York tot historische kerkjes in Nederland. De keuze voor het uitvoeren van dit programma in kerken in de provincie Groningen is gemaakt vanwege de mooie akoestiek, waardoor de muziek van Arvo Pärt prachtig tot zijn recht komt.
Locatie: Scheemder Kerk, Torenstraat 2 in Scheemda
Aanvang: 15.30 uur
Kerk open: 15.00 uur
Reserveren van kaarten kan via https://stichting-lamesonore.nl/concertprogramma-reflecties/ en kaarten zijn ook aan de deur verkrijgbaar.
Bron: Nanke Flach