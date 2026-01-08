De iconische hitchcock klassieker Dial M for Murder komt naar Stadskanaal

STADSKANAAL – Na het succes van het Agatha Christie-drieluik brengt REP Entertainment opnieuw een legendarische thriller naar het theater. Dit keer de even duistere als iconische Hitchcock-klassieker: Dial M for Murder. In de hoofdrollen niemand minder dan Caroline De Bruijn en Erik de Vogel, die voor het eerst samen op het toneel te zien zijn. Op 5 februari is deze voorstelling te zien in theater Geert Tes in Stadskanaal.
Het leven van Margot en Tony lijkt perfect. Maar achter gesloten deuren broedt Tony op een gruwelijk plan: hij wil zijn vrouw vermoorden. Terwijl Tony samen met Lesgate een plan beraamt, duikt ineens Margots ex-minnaar en misdaadschrijver Max Halliday weer op. Eén ogenschijnlijk simpel telefoontje zet alle verhoudingen op scherp. Wat begint als een zorgvuldig uitgedachte misdaad, verandert in een zenuwslopend kat-en-muisspel vol manipulatie, list en bedrog. Het is aan inspecteur Hubbard om de waarheid te achterhalen in deze sinistere krachtmeting, waarin niets is wat het lijkt.
Rick Engelkes, producent: “Met Caroline en Erik hebben we twee fenomenale acteurs die niet alleen perfect passen in deze rollen, maar die ook een bijzondere dynamiek brengen naar het podium. Dial M for Murder is een thriller vol intriges, spanning en verrassende wendingen en ik weet zeker dat zij dit meesterwerk naar een ongekend niveau zullen tillen.”
Caroline en Erik: “Na jaren samen op de set te hebben gestaan, is het voor ons een geweldige uitdaging om nu voor het eerst samen op het toneel te spelen in Dial M for Murder. Dit iconische stuk zit boordevol spanning, intrige en onverwachte twists. We kijken er enorm naar uit om dit verhaal tot leven te brengen voor het theaterpubliek en samen deze reis te maken!”
Voor meer informatie: www.repentertainment.nl
Bron: Joëlle Vonken