Dilana Smith komt naar theater vanBeresteyn met ‘Legendary Men of Rock’

VEENDAM – Dilana Smith staat donderdagavond 15 januari in theater vanBeresteyn met haar nieuwe theatershow ‘Legendary Men of Rock’. De zangeres wist het publiek in vanBeresteyn al eerder te verrassen met haar energie, stem en uitstraling.
Dilana Smith rockt als geen ander. Ze is een grootheid wanneer zij in de huid kruipt van legendarische rockiconen. In Legendary Men of Rock zingt Dilana nummers van roemruchte rockbands als Led Zeppelin, Golden Earring en Queen, aangevuld met songs van iconische rockzangers zoals Bryan Adams. Met haar ijzersterke soul- en rockstem en haar expressieve performance geeft ze de klassiekers een eigen, rauw rafelrandje. Naast bekende covers brengt Dilana ook eigen werk en verweeft ze haar bewogen levensverhaal met dat van haar grote rockhelden.
Datum: Donderdag 15 januari 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn