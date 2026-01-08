Elf voorleeskampioenen uit Veendam en Pekela maken kans op plek in provinciale finale De Nationale Voorleeswedstrijd 

VEENDAM – Biblionet Groningen organiseert 4 februari de regionale voorronde van De Nationale Voorleeswedstrijd. Er zijn 11 schoolkampioenen die tijdens de regionale voorronde hun uiterste best gaan doen om een plek in de provinciale finale te bemachtigen.
Regionale voorronde in Veendam
Bibliotheek Veendam organiseert op woensdag 4 februari een regionale voorronde van De Nationale Voorleeswedstrijd. Daar doen de schoolkampioenen van 11 basisscholen uit Veendam en Pekela aan mee. De wedstrijd wordt gehouden in een van de theaterzalen van het Van Beresteyn theater, met de welbekende voorleesstoel op het podium. De middag wordt gepresenteerd door leesconsulenten Wiebje Geerts, Titia Dijkema en Anne Kamps.
Provinciale finale
De winnaars van de voorrondes gaan door naar één van de twee halve finales. Acht voorleeskanjers stromen door naar de provinciale finale op woensdagochtend 15 april in vanBeresteyn in Veendam. Uiteindelijk lezen twaalf provinciale voorleeskampioenen tijdens de landelijke finale in Utrecht voor uit hun favoriete boek en strijden ze om de titel De Nationale Voorleeskampioen 2025.
De Nationale Voorleeswedstrijd
De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de Vereniging Openbare Bibliotheken. In de provincie Groningen is de coördinatie van deze wedstrijd belegd bij Biblionet Groningen. Het doel van de wedstrijd is om kinderen te motiveren om te lezen en hen enthousiast te maken voor jeugdboeken.
Bron: Anne Kamps