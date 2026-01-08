Gratis Voorleesfestival voor kinderen van 1,5 tot 6 jaar

VEENDAM – Kom zaterdag 24 januari 2026 naar het gratis Voorleesfestival in vanBeresteyn voor kindertheater, luisteren naar mooie verhalen, knutselen en spelen. Het Voorleesfestival wordt één groot feest speciaal voor kinderen van 1,5 t/m 6 jaar.
Het festival wordt georganiseerd door de Bibliotheek, het Veenkoloniaal Museum en theater vanBeresteyn in het kader van de Nationale Voorleesdagen. Want voorlezen is niet alleen leuk, maar ook heel belangrijk! Het heeft onder andere een positief effect op de woordenschat en het tekstbegrip. Reden genoeg om (groot)ouders te motiveren om kinderen voor te lezen.
Tijdens het Voorleesfestival kunnen kinderen twee keer genieten van de vrolijke theatervoorstelling van Poppentheater Pierewaai. Tijdens de voorstelling komt het prentenboek Kleine Aap van Mies van Hout helemaal tot leven. Met kleur, beweging én een echte pop van Kleine Aap nemen de spelers je mee op avontuur door het Grote Woud. Kom kijken, luisteren en meegenieten van dit hartverwarmende verhaal over vriendschap, aandacht en durven vertellen. De voorstelling is speciaal voor peuters en kleuters.
Naast de voorstelling zijn er heel veel leuke activiteiten zoals een spectaculaire ballenbak, aapjes knutselen, een levend zoekboek en voorlezen door Tinette van de bibliotheek. De perfecte binnenactiviteit tijdens de gure januarimaand!
Het festival vindt plaats van 9.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek en op de tweede verdieping, boven de bibliotheek.
Deelname is gratis en aanmelden voor de theatervoorstellingen kan via de website van de bibliotheek.
Datum Zaterdag 24 januari
Tijd: van 9.30 tot 12.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl of de theaterkassa.
Geopend van maandag tot en met vrijdag van 13.00 – 16.00 uur.
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: Ellen Dijkstra