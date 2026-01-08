Kookcursus ‘Gewoon Goed Eten’ in Winschoten

WINSCHOTEN – Voor inwoners van 25 jaar en ouder van de gemeente Oldambt start op 3 februari in Winschoten de kookcursus ‘Gewoon Goed Eten’. In zes avonden leer je hoe je snel, gezond én betaalbaar kookt. Geen ingewikkelde maaltijden, maar recepten die je makkelijk kunt inpassen in een druk leven.
Wat ga je doen?
In een groep van maximaal 16 deelnemers ga je samen koken en leer je makkelijke, gezonde recepten maken. Ook krijg je uitleg over voeding en gezondheid en leer je om gezondere keuzes te maken in de supermarkt. Dit alles onder begeleiding van een voedingsdeskundige.
Praktische informatie
Data: dinsdag 3, 10, 17 februari en 3, 10, 17 maart 2026
Tijd: 18.00 – 21.00 uur
Locatie: STEK, Bovenburen 72, Winschoten
Groep: 12–16 deelnemers
Voor: inwoners (25+) van de gemeente Oldambt
Klik HIER voor meer informatie.
Mogelijk met een vergoeding via het Volwassenenfonds Sport en Cultuur, bekijk de voorwaarden: www.gemeente-oldambt.nl/volwassenenfonds-sport-cultuur.
Aanmelden
Stuur een mail naar info@healthyageingarchitect.nl of ga naar de website
