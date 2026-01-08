DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
De politie heeft gisteren rond 9.30 uur een 30 jarige Pool gearresteerd. De auto, waarin de man als passagier zat, werd op de parkeerplaats Bunderneuland aangehouden en gecontroleerd. Daaruit bleek dat er door het verantwoordelijke Openbaar Ministerie een arrestatiebevel tegen de Poolse man was uitgevaardigd. Hij was eerder veroordeeld voor roekeloos rijgedrag onder invloed van alcohol, in combinatie met het veroorzaken van lichamelijk letsel en het verlaten van de plaats van een ongeval. Omdat hij de borgsom van € 7.500 niet kon betalen, moet hij nu vijf maanden gevangenisstraf uitzitten.
Nadat de politieprocedure was afgerond, werd de man naar de dichtstbijzijnde gevangenis gebracht.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland