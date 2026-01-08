Meer dan een ton voor evenementen in de gemeente Oldambt

OLDAMBT – Veertien evenementen krijgen in 2026 subsidie van de gemeente Oldambt. Het gaat om bekende evenementen, zoals de Run van Winschoten, Festival Hongerige Wolf en Waterbei maar ook om kleinere evenementen, zoals het Streetart Event. De subsidieregeling van de gemeente Oldambt is bedoeld voor evenementen met meer dan 250 bezoekers.
Oldambtster identiteit en cultuur
Subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Op basis daarvan wordt een keuze gemaakt. “Evenementen dragen bij aan een aantrekkelijke gemeente”, vindt wethouder Jurrie Nieboer van Cultuur en Evenementen. “Ze maken deel uit van onze Oldambtster identiteit en cultuur en hebben een positief effect op de lokale economie.”
Toegekende subsidies
Dit jaar heeft de gemeente Oldambt een evenementenbudget van € 110.500. Evenementen die subsidie krijgen zijn het Zuiderveen Festival, het Streetart event, Noaberfestival Bad Nieuweschans, Open Monumentendag, Kloosterpop, Bevrijdingsfestival Oldambt, Middeleeuws Winschoten, WATERBEI, Festival Hongerige Wolf, de RUN van Winschoten, de Vier Mijl van Winschoten, het Kom over de brug festival, Boerenerf festival en Summerparty ’t Nibbeltje.
Richtlijnen
Richtlijnen voor het verkrijgen van de subsidie zijn onder andere samenwerking met lokale ondernemers en organisaties, originaliteit, het bereiken van diverse doelgroepen en het vergroten van de leefbaarheid in de gemeente Oldambt. Organisatoren van evenementen in 2027 kunnen tot en met 1 oktober 2026 subsidie aanvragen via https://www.gemeente-oldambt.nl/wonen-en-leven/subsidies.
Bron: Gemeente Oldambt