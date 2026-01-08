Minderjarigen doen valse bommeldingen in provincies Groningen en Drenthe

GRONINGEN, DRENTHE – In het onderzoek naar valse bommeldingen op donderdag 8 januari in Groningen en Drenthe heeft de politie twee minderjarigen aangehouden. Het politieonderzoek dat direct na de valse meldingen is opgestart, leidde naar deze jeugdige verdachten. De verdachten zullen worden verhoord.
Donderdagochtend 8 januari omstreeks 09:20 uur kreeg de politie de eerste melding van een scholenlocatie aan de Beetslaan in Hoogezand. Meerdere eenheden gingen ter plaatse en het pand is ontruimd geweest. De leerlingen van twee scholen zijn op een locatie in de buurt opgevangen.
In het uur na de eerste meldingen kreeg de politie vijf meldingen van dezelfde aard. Het gaat hierbij om drie andere scholen in de provincie Groningen: twee in Hoogezand en één in de stad Groningen. Daarnaast gaat het om een school in Emmen en een woonlocatie in Eelde. In alle gevallen gaat het om valse meldingen. Iedere melding is zorgvuldig uitgelopen en beoordeeld. De andere locaties zijn niet op last van de politie ontruimd geweest.
De politie is direct een onderzoek gestart naar wie betrokken zijn bij het doen van deze valse meldingen. Het doen van een valse melding is strafbaar. Het politieonderzoek gaat verder. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.
Bron: Politie Groningen