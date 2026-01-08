Nieuwjaarsconcert in ‘De Lichtbron’ geannuleerd

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL- Het nieuwjaarsconcert met het Noord-Nederlands Gemengd Koor op zaterdag 10 januari in ‘De Lichtbron’ gaat vanwege de verwachte weersomstandigheden niet door.

Het concert is verschoven naar 24 januari.

Bron: Antonia Meijer

