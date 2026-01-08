NL-Alert wegens grote brand Stadskanaal

STADSKANAAL – In een snackbar aan de Ceresstraat in Stadskanaal is rond kwart voor vier vanmiddag brand uitgebroken.
Omdat de brand uitslaand is heeft de meldkamer opgeschaald naar zeer grote brand. Blusvoertuigen van brandweer Stadskanaal, 2e Exloërmond, Veendam en Vlagtwedde, de hoogwerkers van brandweer Stadskanaal en Veendam en het drone team van brandweer Winsum zijn ter plaatse.
Bij de brand komt veel rook vrij. De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren te sluiten en indien mogelijk ventilatiesystemen uit te schakelen.
Vanwege de rookontwikkeling is er in de omgeving van Stadskanaal een NL-Alert verstuurd.
Bron: Veiligheidsregio Groningen
Foto’s: Niels Scheper en 112stadskanaal