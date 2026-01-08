Provincie dag en nacht paraat om wegen begaanbaar te houden

De combinatie van aanhoudende sneeuwval en harde wind zorgt sinds begin dit jaar voor overlast op de provinciale wegen en fietspaden. Samen met aannemers werkt de provincie Groningen hard om alle wegen begaanbaar te houden. Dit gebeurt met de maximale inzet van strooiwagens en sneeuwschuivers en 24-uurs monitoring van de weerssituatie.

Onder de huidige weersomstandigheden is het een grote uitdaging om de wegen begaanbaar te houden. Wat begon met sneeuw en winterse neerslag, breidde zich in de loop van de week uit met aanhoudende sneeuwval en harde wind. Dit zorgde op sommige locaties voor stuifsneeuw en sneeuwduinen. Winterse omstandigheden van deze omvang in de provincie Groningen vonden voor het laatst plaats in 2009 en 2010.

24 uur per dag in actie

De provincie monitort 24 uur per dag de weersomstandigheden en komt in actie als dat nodig is. Op dit moment wordt het beschikbare materiaal maximaal ingezet. Dat zijn 22 strooiwagens, 6 ploegauto’s en 8 auto’s die de fietspaden kunnen strooien. De strooiacties worden ingezet vanaf drie steunpunten in de provincie: Pekela, Overschild en Groningen (Reitdiephaven).

Zoutvoorraad

Door ploegen en strooien te combineren gaan we zo efficiënt mogelijk om met strooizout. Tot nu toe is er voldoende strooizout op voorraad.

Prioriteitenkaart

De provincie blijft zich inzetten voor goede doorstroom van het verkeer en veiligheid op de wegen waar zij verantwoordelijk voor is, deze routes vindt u op de routekaart.

Bij extreme omstandigheden krijgen belangrijke routes voorrang. Bij hevige sneeuwval, ijzel of zouttekorten strooien wij eerst op plekken waar veel verkeer rijdt. Bijvoorbeeld op wegen waar openbaar vervoer moet blijven rijden, in de buurt van ziekenhuizen en bij aansluitingen op rijkswegen. Ook bruggen en viaducten, die sneller bevriezen, krijgen extra aandacht.

Code oranje voor de noordelijke provincies

Vanaf vrijdag 9 januari 00.00 uur geldt code oranje in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en de Waddeneilanden vanwege sneeuw in combinatie met veel wind. Hierdoor kan sneeuwjacht ontstaan. De stevige wind houdt in het noorden van het land aan tot zaterdag einde van de ochtend. Het kan zijn dat de sneeuw daardoor blijft stuiven en er sneeuwduinen.



Kijk voor meer informatie bij gladheidsbestrijding.

Bron: Provincie Groningen