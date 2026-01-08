Rijkswaterstaat: Langdurige sneeuwval in Noord-Nederland: ga niet de weg op als dat niet nodig is

NOORD NEDERLAND – In het noorden van het land gaat het in de nacht van donderdag 8 op vrijdag 9 januari 2026 langdurig sneeuwen. Door de stevige oostenwind is er kans op sneeuwjacht, dit zorgt voor slecht zicht. Daarnaast kunnen er sneeuwduinen ontstaan.
Het KNMI heeft hiervoor code oranje afgegeven voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Rijkswaterstaat roept weggebruikers in die regio op om in de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag overdag niet de weg op te gaan als dat niet noodzakelijk is.
Verwachting KNMI
Op vrijdag 9 januari verwacht het KNMI in het noorden, de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, op veel plaatsen 5 tot 10 cm sneeuw, mogelijk zelfs 10 tot 15 cm sneeuw. Door de stevige oostenwind is er kans op sneeuwjacht en kunnen er sneeuwduinen ontstaan.
In de loop van vrijdagmiddag en -avond gaat het ook in de rest van het land sneeuwen, waardoor daar enkele centimeters sneeuw kunnen vallen.
Impact verkeer
‘In de week van 5 januari is gebleken dat de gladheidsbestrijding tijdens zware sneeuwval uitdagingen met zich meebrengt. Ondanks de inzet van 577 strooiwagens, 630 sneeuwschuivers, 3 calamiteitenmachines en 1.500 mensen houden we er rekening mee dat we de snelwegen in het noorden van het land met deze weersverwachting niet direct sneeuwvrij krijgen’, aldus Rijkswaterstaat.
Ook elders in het land kunnen weggebruikers vanaf vrijdagmiddag hinder ondervinden door winterse omstandigheden.
‘Vanwege de harde wind verwacht het KNMI sneeuwduinen; deze zijn lastiger te bestrijden. Hiervoor zetten we speciale sneeuwschuivers en shovels in. Ook zorgen we voor extra stand-by bergingsvoertuigen om gestrande voertuigen versneld naar een veilige plek te verplaatsen en de wegen vrij te houden voor de gladheidsbestrijding’.
Advies aan weggebruikers
- Ga in het noorden van het land niet de weg op als dat niet noodzakelijk is.
- Check voor vertrek de weer- en verkeersinformatie. Via de website Rijkswaterstaat Verkeersinformatie delen we de actuele situatie op de weg.
- Ga goed voorbereid op pad: neem voldoende eten en drinken mee en eventueel een warme deken of jas.
- Pas uw rijstijl aan de omstandigheden aan, houd voldoende afstand en wissel niet onnodig van rijstrook.
- En geef strooiwagens en sneeuwschuivers de ruimte.
Bron: Rijkswaterstaat