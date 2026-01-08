Sneeuwblog

REGIO – Voor vanavond is in het noorden de code oranje weer van kracht. Op dit moment is het vanwege gladde wegen code geel. In de nacht naar vrijdag langdurig sneeuwen. Door de stevige oostenwind is er kans op sneeuwjacht en kunnen er sneeuwduinen ontstaan. Hiervoor geldt vanaf middernacht tot vrijdagmiddag 12 uur in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en op de Wadden code oranje. Op veel plaatsen komt er 5-10 cm sneeuw bij, mogelijk 10-15 cm sneeuw. Door de stevige oostenwind is er kans op sneeuwjacht en kunnen er sneeuwduinen ontstaan. In de loop van vrijdagmiddag en -avond gaat het ook in de rest van het land sneeuwen, waardoor daar enkele cm sneeuw kan vallen. (Bron: KNMI)
In dit blog houden wij u op de hoogte van de maatregelen
Bussen
De bussen van Qbuzz rijden vanaf 9.00 uur weer. Zodra dit veranderd leest u het hier.
Afval
Omrin haalt de hele week geen afval op. In Westerwolde wordt volgende week in plaats van GFT het restafval opgehaald.
In Blauwestad en Vlagtwedde gaat de inzameling van oud papier niet door.
Gesloten zijn:
Ruilwinkel Alteveer
Ikea en Groninger Archieven
Dagcentrum PUK Veelerveen
Afgelast
Scholierenparty bij Fox Stadskanaal
De Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Westerwolde in de Weddermeerhoeve en de bekendmaking van de Westerwolder van het Jaar.
Scholen
De scholen zijn donderdagmorgen weer open gegaan.