Tropiqua verwelkomt 301.000 bezoekers in 2025

VEENDAM – Zwembad Tropiqua in Veendam heeft in 2025 in totaal 301.000 bezoekers mogen ontvangen. Dat is een stijging van ruim 20.000 bezoekers ten opzichte van 2024, toen het zwembad 279.000 bezoekers trok. Vooral in de weekenden en tijdens schoolvakanties blijft Tropiqua een van de populairste bestemmingen in de provincie Groningen voor een dagje uit.
De groei is mede te danken aan een toename van bezoekers uit de regio. Ook weten steeds meer inwoners van Veendam het zwembad te vinden, onder andere om banen te zwemmen, deel te nemen aan dagelijkse aquasporten of om recreatief te zwemmen. Naast recreatief zwemmen, volgen vele kinderen zwemles om hun zwemdiploma’s te halen, wordt schoolzwemmen aangeboden in het primair onderwijs en is er ruimte voor de zwemverenigingen en hun leden. Om voldoende ruimte voor alle activiteiten te bieden en de kwaliteit van de bezoekerservaring te optimaliseren wordt er continu gezocht naar creatieve oplossingen om activiteiten en bezoekers beter te spreiden.
Trots op Tropiqua
Het zwembad onderscheidt zich al jarenlang als een complete voorziening met aangename watertemperaturen, grote waterpartijen, avontuurlijke glijbanen, een interactief peuterbad en een uitgebreide wellnessruimte met drie sauna’s. Daarnaast beschikt Tropiqua over een kwalitatief hoogwaardig restaurant met een uitgebreide menukaart.
Wethouder Sport Henk Jan Schmaal is trots op het zwembad en zijn medewerkers: “In Veendam zijn we trots op Tropiqua en op het medewerkersteam dat elke dag zorgt voor een gastvrije, schone en veilige accommodatie. We zien bezoekers die meer dan 100 kilometer reizen voor een betaalbaar dagje uit met het hele gezin.”
Laagdrempelig in beweging
Zwemmen speelt een belangrijke rol in het stimuleren van een actieve leefstijl. Het is een laagdrempelige manier om in beweging te komen en te blijven. Via het Veendam Beweegt Sport- en Cultuurfonds kunnen financiële drempels voor Veendammer inwoners worden weggenomen, zodat zij structureel gebruik kunnen maken van het zwembad.
Bron: Gemeente Veendam