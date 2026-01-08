Uitvoering toneelvereniging Jipsinghuizen afgelast

JIPSINGHUIZEN – Door de aanhoudende winterse omstandigheden en omdat de veiligheid van iedereen het allerbelangrijkst is, heeft toneelvereniging Jipsinghuizen uiteindelijk besloten om de uitvoering van aanstaande zaterdag te verplaatsen.
De toneelavond wordt in zijn geheel verplaatst naar zaterdag 7 maart 2026.
‘Met pijn in ons hart moeten we laten weten dat de toneelavond van aanstaande zaterdag 10 januari 2026 helaas niet door kan gaan. We hebben het de afgelopen dagen goed aangekeken en deze beslissing zeker niet overhaast genomen.
We vinden het enorm jammer dat het nu niet door kan gaan, maar hopen jullie op 7 maart alsnog te mogen verwelkomen voor een mooie avond samen. We doen ons best om iedereen die kaarten heeft besteld persoonlijk te berichten met verdere informatie’ aldus Janneke Santing.
Toneelvereniging Jipsinghuizen