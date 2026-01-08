Winterweer in Winschoten

WINSCHOTEN – Het winterweer zorgt deze dagen voor uiteenlopende reacties in Winschoten. Terwijl sneeuw en kou voor een fraai winterbeeld zorgen, brengen ze voor sommigen ook extra werkzaamheden of onzekerheid met zich mee.
Voor veel inwoners overheerst het positieve gevoel. “Het is prachtig, ik heb er eigenlijk geen last van,” vertelt een voorbijganger. “Je moet alleen andere schoenen aandoen en wat sneeuw schuiven.” Een ander merkt op dat het winterweer soms ook betekent dat je moet bijspringen: “Een werknemer kon niet komen door de sneeuw, dus moest ik het zelf doen.”
Ook voor plezier is ruimte. “Ik heb al een sneeuwpop gemaakt en een sneeuwballengevecht gehouden,” zegt iemand lachend. “Ik vind het echt mooi.” Anderen sluiten zich daarbij aan en ervaren weinig hinder. “Ik vind de sneeuw prima, geen last van,” klinkt het kort maar duidelijk.
Toch zijn er ook praktische nadelen. Het openbaar vervoer kampt met uitval, wat niet voor iedereen probleemloos verloopt. “Ik was vandaag ijsvrij, dus dat was heerlijk,” vertelt een reiziger. “Ik vind de sneeuw mooi, maar wel vervelend dat veel treinen uitvallen. Ik moest net een halfuur op het station wachten.”
Bij sommigen zorgt het winterweer zelfs voor spanning. “Ik vind het prachtig,” zegt een voorbijganger, “maar ik woon in Duitsland en ben bang dat ik zo niet meer thuis kan komen. Daar maak ik me wel zorgen over.”
Malou Vos