Winterweer in Winschoten

Westerwolde Weerbericht van:Donderdag 8 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EVEN BOVEN NUL | VRIEZEND WEEKEND

Het is vandaag wat minder winters want vanochtend valt er wat regen of sneeuw, maar de temperatuur ligt op 1 á 2 graden boven nul. Vanmiddag is het vrijwel overal droog met een paar opklaringen en een zwakke tot matige zuidenwind. Later vanavond en komende nacht gaat het geruime tijd sneeuwen bij 0 tot -1 en er kan dan meer dan 10 cm sneeuw extra vallen.

Morgenochtend is er dus veel last voor het wegverkeer maar het wordt tijdelijk droog. Morgenmiddag- en avond gaat het dan weer een beetje sneeuwen maar dat zal niet zoveel zijn. De temperatuur daalt in de loop van de dag naar -2 en er komt een matige tot vrij krachtige noordoostenwind te staan.

Zaterdag is er af en toe zon met een enkele sneeuwbui, zondag is het droog met zonnige perioden. Het wordt een koud weekend: minimumtemperaturen van -6 tot -10 en middagtemperaturen rond -2. Na het weekend is het op maandag nog koud, daarna is het onduidelijk of het winterse weer doorgaat.