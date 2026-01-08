Zorg in de noordelijke gaat ‘gewoon’ door

REGIO – Vanaf middernacht tot vrijdagmiddag 9 januari om 12 uur geldt code oranje in het Noorden. De zorg in de ziekenhuizen gaat ‘gewoon’ door.
Treant: De zorg bij Treant gaat ‘gewoon’ door.
Alleen poliklinische afspraken in het ziekenhuis zetten we indien mogelijk om naar een telefonische of digitale afspraak. Ook kunt u als patiënt er voor kiezen een afspraak te verzetten. Wilt u zelf naar het ziekenhuis komen? Dan bent u van harte welkom.
Heeft u een poliklinische afspraak en wilt u deze graag telefonisch of digitaal laten door gaan, of liever verzetten? Neem dan contact op met de afdeling waar u de afspraak heeft.
OZG: Ook al is het code oranje, onze zorg gaat gewoon door. Onze locaties in Scheemda, Delfzijl, Winschoten en Groningen zijn open en behandelingen en operaties gaan door. Afspraken gaan door. Als een afspraak niet doorgaat nemen wij contact met u op;
Lukt het om veilig naar uw afspraak te komen? Dan bent u van harte welkom en gaat uw afspraak door;
Kunt u niet naar het ziekenhuis komen en wilt u uw afspraak afzeggen? Bel ons dan op 088 566 2000. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 16.30 uur. Indien mogelijk zetten we de afspraak om in een telefonisch consult. Anders wordt u op een later moment gebeld voor een nieuwe afspraak.
UMCG: Vrijdag 9 januari gaat de geplande zorg in het UMCG zoveel als mogelijk door. Behandelingen en operaties gaan gewoon door. Onze poliklinieken blijven open en waar mogelijk proberen we afspraken telefonisch of digitaal te doen. Als het weeralarm code rood wordt, zullen we ons beleid aanpassen. Houd onze website en socials in de gaten voor updates.
Martiniziekenhuis: Aangepaste afspraken door sneeuwval.
Door de aanhoudende sneeuwval is reizen lastig en soms onveilig. Daarom doen we van woensdag tot en met vrijdag zoveel mogelijk poliklinische afspraken telefonisch. Geplande operaties gaan door.