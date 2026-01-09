Auto’s glijden van de weg, aantal wegen afgesloten

REGIO – De situatie op de wegen verslechtert. Code oranje is nog tot negen uur vanavond van kracht. Ook wordt een aantal ongevallen gemeld:
- Rond half negen belandde langs de N366 ter hoogte van Ter Apel een bedrijfswagen in de sloot
- Om tien voor negen raakte langs de N33 ter hoogte van Bareveld een auto in de berm. Of bij deze ongevallen personen gewond zijn geraakt is niet beken.
- Op de N33 ter hoogte van Veendam is rond het middaguur een voertuig te water was geraakt. Hulpdiensten, waaronder brandweer Veendam en Groningen, met duikers, politie, en ambulances rukten massaal uit. Twee inzittenden zijn door de brandweer uit het voertuig, dat in een diepe sloot terecht was gekomen, bevrijd. Ze zijn nagekeken in een ambulance, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.
- Rond half drie is op de N33 bij Appingedam een vrachtwagen geschaard
- Om 14.25 uur belandde langs de Winschoterweg (N368) een auto in de sloot; er raakte niemand gewond.
- Om 15.22 uur werd een ongeval gemeld op de Blijhamsterweg bij Bellingwolde (auto in de sloot, niemand gewond)
- Rond 16.00 uur was er een ongeval op de N33 ter hoogte van Veendam
- Rond tien over vijf zijn op de Gereweg (N362) drie auto’s tegen elkaar gebotst. Politie en ambulances kwamen ter plaatse. Van de zes betrokkenen moest ten minste één naar een ziekenhuis.
Dit bericht wordt aangevuld.
De N33 is tussen Zuidbroek en de Eemshaven in beide richtingen afgesloten.
De N46 de Eemshavenweg is tussen de Eemshaven en Middelstum afgesloten
Foto’s van auto’s in de sloot Blijhamsterweg en Winschoterweg van Chris Kranenborg