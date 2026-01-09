Bijna een miljoen kilo aardappelen wacht in Sellingen op goede bestemming

SELLINGEN – In Sellingen doet zich een situatie voor die goed laat zien hoe kwetsbaar de voedselketen
kan zijn, zelfs wanneer een boer alles volgens afspraak doet. Lees hoe de buurt in Westerwolde
deze boer bijspringt om te helpen.
In Sellingen ligt een oogst van 900.000 kilo Nederlandse aardappelen zonder bestemming. De boer
had vooraf een afzet afgesproken en heeft zijn teelt daar specifiek op afgestemd: de aardappelen zijn
bewust klein geteeld en van een kwaliteit die bedoeld was voor directe consumptie. Toen die afzet onverwacht wegviel, leek het logisch om de aardappelen via de vrije markt te verkopen. Maar juist in diezelfde periode daalde de marktprijs voor aardappelen sterk door een uitzonderlijk grote oogst en overaanbod. Daardoor bleek er ineens geen reëel alternatief meer: de aardappelen bleven liggen.
Het gevolg is dat bijna een miljoen kilo goed voedsel zonder bestemming staat, niet omdat het niet
goed is, maar omdat het systeem geen plek meer biedt. De enige optie leek nog vernietiging. Aan de eettafel kwam de vriendengroep van de boer in actie; dit mocht toch niet gebeuren. Zoveel geld, zoveel passie en zoveel kwalitatief voedsel, dat mocht niet vernietigd worden.
Ze hebben in eerste instantie geprobeerd dit via bestaande kanalen (waaronder met name supermarkten) op te lossen. Ze hebben meerdere partijen benaderd met concrete voorstellen om de aardappelen alsnog bij consumenten te krijgen. Dat leverde helaas geen reactie op.
Het gaat om Hansa-krielaardappelen.
Bijzonder: bewust kleiner geteeld, bedoeld voor directe consumptie
Ras: Hansa
Type: kleiner geteeld
Structuur: kruimig
Gebruik: koken, bakken, oven, stamppot
Daarom zijn ze met elkaar het initiatief Aardappel Lokaal gestart: een manier om deze oogst alsnog
te redden door consumenten direct te betrekken. Met een knipoog naar Lokaal geteeld en een lokaal
als locatie.
Het idee is eenvoudig:
- Mensen kunnen vanaf volgende week 5 of 10 kg-zakken aardappelen bestellen en thuis laten
bezorgen;
- Voor elke 7 zakken die wordt verkocht, doneren ze er één aan de voedselbank;
- Zo voorkomen ze verspilling, helpen ze een boer uit een onmogelijke positie en
ondersteunen ze tegelijk anderen.
Winst is niet hun doel, maar wel het terugverdienen van de gemaakte kosten en het voorkomen dat goed
voedsel wordt vernietigd. Meer informatie is te vinden op www.aardappellokaal.nl en op Instagram:
Aardappel Lokaal.
Bron: Marjolein Hoedemakers-de Vroed, namens Aardappel Lokaal en boer Frank Westerman