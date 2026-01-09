Cabaretier Martijn Crins in theater vanBeresteyn met ‘Hè Fijn’

VEENDAM – Op vrijdag 16 januari 2026 staat cabaretier Martijn Crins in theater vanBeresteyn in Veendam met zijn voorstelling ‘Hè Fijn’. Een energieke, eerlijke en eigenzinnige voorstelling waarin Crins een ode brengt aan de ploeterende mens.
In Hè Fijn gaat Crins de strijd aan met zijn driften. Met rauwe eerlijkheid, brutaal absurdisme en een volstrekt eigen stijl kijkt hij recht in de dooie hoek van ons bestaan. Hij blaast kleine, alledaagse observaties op tot ongekende proporties, zonder hun wezenlijke betekenis te verliezen. Het resultaat is een avond vol vaart, slimme grappen en verrassende wendingen.
De pers is unaniem lovend over Hè Fijn. de Volkskrant noemt het “een energiek en erg grappig spervuur aan situaties” en ziet “een groot, specifiek talent voor absurde fantasieën”. Theaterkrant spreekt van “een zeer geslaagd programma” en noemt Crins “een potentieel grote comedian”.
Datum: Vrijdag 16 januari 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn