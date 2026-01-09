Crowdfundingsactie voor gedupeerde eigenaresse snackbar Charlie Stadskanaal

STADSKANAAL – Gisteren ging snackbar Charlie aan de Ceresstraat in vlammen op. Patrick Appeldorn startte voor de eigenaresse een crowdfundingsactie.
In snackbar Charlie aan de Ceresstraat in Stadskanaal is gistermiddag rond kwart voor vier vanmiddag brand uitgebroken. Bij de brand kwam veel rook vrij. In de omgeving van Stadskanaal werd een NL-Alert verstuurd. De brand ontstond waarschijnlijk in de frituur en verspreidde zich via het ventilatiekanaal. Ten tijde van de brand bevonden zich drie personen in het pand. Zij werden door ambulancemedewerkers gecontroleerd.
Het pand is door de brand grotendeels verwoest. Lilly, de eigenaresse, die boven de snackbar woonde, is alles kwijt. Vaste klant Patrick Appeldorn trekt zich het lot van Lilly aan en is een crowdfundingsactie voor haar gestart. De teller staat nu op bijna 10.000 euro. Het geld is om deze eerste weken door te komen, om nieuwe kleren te kopen en voor onderdak.
