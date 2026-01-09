Goede voornemens wandeling in Jipsinghuizen

JIPSINGHUIZEN – Vanuit het buurthuis in Jipsinghuizen wordt op 31 januari een goede voornemens wandeling georganiseerd.
In Jipsinghuizen wordt op 31 januari, in samenwerking met het buurthuis, een goede voornemens wandeling georganiseerd. Dit is ook het vertrek en aankomstpunt.
De route gaat door natuurgebied de Breedwisch en wordt aangegeven door middel van lichtjes.
De route is ongeveer 5 km lang. Onderweg is er een warme drank en versnapering en staat iemand die iets vertelt over Jipsinghuizen.
Start is elke kwartier tussen 17:30 en 19:15.
Voorkeur graag doorgeven.
Na de wandeling is de keuken van het buurthuis open voor drinken en warme hap.
Opgave kan via jipsinghuizen@hotmail.com of via 06-57371277
Opgave graag voor 16 januari.
Bron: Fiena Jansen