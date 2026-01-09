Hotel vol Liefde komt naar Theater Geert Teis in Stadskanaal

STADSKANAAL – Op 10 februari speelt de nieuwe komedie Hotel vol Liefde in Theater Geert Teis in Stadskanaal – een voorstelling vol humor, romantiek en herkenbaarheid, met een dikke knipoog naar het bekende televisieprogramma waarin de liefde ook niet altijd volgens plan verloopt.
Na successen als Girls on Fire en Murder on the Nile komt REP Entertainment dit najaar met een gloednieuwe voorstelling: Hotel vol Liefde. Een hilarische theaterkomedie vol nieuwe liefdes, oud zeer, gênante flirts, verdraaide waarheden en een flinke dosis romantiek.
In Hotel vol Liefde probeert Kiki Jongejan (Hilke Bierman) haar hotelletje aan de Franse Rivièra nieuw leven in te blazen met een speeddate-weekend. Samen met haar beste vriendin Jackie (Peggy Vrijens) besluit ze zelf ook mee te doen. Wanneer een bont gezelschap aan gasten arriveert, ontspoort het weekend sneller dan een mismatch na een verkeerde openingszin. Met de komst van een celebrity (Stijn Schootstra), een uit de hand gelopen burenruzie, onverwachte liefdesduels en geheimen uit het verleden, is chaos gegarandeerd.
Producent Rick Engelkes van REP Entertainment:
“Met Hotel vol Liefde gaan we terug naar de ouderwetse klucht, maar dan in een eigentijds jasje. Het publiek mag rekenen op een avond vol tempo, misverstanden, plottwists en herkenbare situaties. Hilke Bierman is een ongekend komisch talent met een geweldig gevoel voor timing. Samen met Peggy Vrijens en Stijn Schootstra zorgt dat voor een energieke en onweerstaanbare mix.”
Het script is geschreven door Jeremy Baker (bekend van Koefnoen) en de regie is in handen van Joep Onderdelinden, bekend van onder andere de iconische tv-serie Zaai. Samen brengen zij een voorstelling waarin chaos en liefde hand in hand gaan en waar het publiek zich gegarandeerd vermaakt.
Praktische gegevens:
Voorstelling: Hotel vol Liefde
Datum: 10 februari
Locatie: Theater Geert Teis in Stadskanaal
Genre: Komedie
Voor meer informatie: www.repentertainment.nl
Bron: Joëlle Vonken