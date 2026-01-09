Kampvuuravond in Onstwedde

ONSTWEDDE – Op vrijdagavond 23 januari 2026 organiseert KVA Onstwedde een Kampvuuravond bij de Davy Crockett Hoeve in Smeerling, Onstwedde. De avond begint om 20.30 uur en de toegang is gratis.
Tijdens deze winterse bijeenkomst staan vuur, ontmoeting, vriendschap en geloof centraal. Rond het kampvuur is er ruimte voor ontmoeting en gesprek. Spreker Bas van der Meer (4M) verzorgt een korte bijdrage met als thema “I have decided to follow Jesus”.
Voor verse koffie en thee wordt gezorgd en er is een heerlijke warme hap, waarbij ook iets te drinken wordt aangeboden. Daarnaast is er een bus aanwezig voor een vrijwillige gift.
Praktische informatie:
• Datum: vrijdag 23 januari 2026
• Tijd: 20.30 uur
• Locatie: Davy Crockett Hoeve, Smeerling 19, Onstwedde
• Entree: gratis
Bron: Yan Mulder