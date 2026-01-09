DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Papenburg

Vanmorgen reed een onbekende automobilist om 5.40 uur de rotonde in de Splitting rechts en Umländerwiek links op en botste daar tegen de Opel Astra van een 44 jarige man. Vervolgens ging hij er vandoor.

Dinsdag vond tussen 9:00 en 18:30 uur op een parkeerplaats aan de Deverweg 37 in Papenburg een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Een onbekende bestuurder beschadigde tijdens het parkeren of wegrijden een geparkeerde zilverkleurige VW Multivan.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg via 04961 – 9260.

Bunde/ Friesoythe

De twee vermiste meisjes uit Bunde en Friesoythe hebben zich gisteren om 20:45 uur bij de politie in Mannheim gemeld. Er is contact gelegd met hun voogden en er zijn afspraken gemaakt voor hun terugkeer naar huis.

Weener

Gistermorgen is om 11.19 uur op een parkeerplaats aan de Burgstraße een Mercedes Sprinter in brand geraakt. De brand begon in het motorgedeelte. Er wordt onderzoek naar de oorzaak er van gedaan.

Meppen

Gisteren vond rond 16:52 uur op het voetgangers- en fietspad langs de Am Haseuferstraat in de richting van de Schützenstraße een ernstig verkeersongeval plaats. Volgens de eerste bevindingen fietste een 52-jarige vrouw op het voetgangers- en fietspad toen ze door gladheid in een bocht naar rechts de controle over haar fiets verloor en ten val kwam. Ze stootte haar hoofd tegen een vangrail. De vrouw liep ernstige verwondingen op en werd na eerste hulp door ambulancepersoneel en een arts van de spoedeisende hulp naar een ziekenhuis gebracht.

Haren

Gisteren is tussen 16:00 en 17:40 uur bij een twee-onder-een-kapwoning aan de Margeritenstraße in Haren ingebroken. Volgens de huidige informatie hebben onbekende daders zich toegang tot de woning verschaft. Verschillende kamers zijn vervolgens doorzocht. Er is vooralsnog niets gestolen. De omvang van de schade is nog onduidelijk. De politie verzoekt getuigen die in de genoemde periode iets verdachts hebben gezien contact op te nemen met het politiebureau in Haren via 05932 / 72100.

Gisteren vond tussen 8:45 en 9:20 uur op de parkeerplaats van de Edeka-supermarkt aan de Marienstraße 2 in de wijk Erika in Haren een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Volgens de huidige informatie heeft een onbekende bestuurder, vermoedelijk tijdens het parkeren of wegrijden, een bruine Mercedes-Benz Viano beschadigd. De politie verzoekt getuigen die informatie kunnen verstrekken over het ongeval of het betrokken voertuig contact op te nemen met het politiebureau van Haren op 05932 / 72100.

Dörpen

Tussen woensdag 7 januari 2026 19:00 uur en donderdag 8 januari 2026 08:30 uur is bij een vrijstaande woning aan de Neudörpener Straße in Dörpen ingebroken. Volgens de huidige informatie heeft een of meerdere onbekende daders zich toegang verschaft tot het pand en circa 50 meter koperdraad dat aan de muren van de bovenverdieping was bevestigd gestolen. De schade wordt geschat op circa € 1.000,-.

De politie verzoekt getuigen die verdachte personen hebben gezien of andere waarnemingen hebben gedaan in de genoemde periode contact op te nemen met het politiebureau Papenburg via 04961 / 9260.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland