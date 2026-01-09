Lezing Sanne Meijer Grunnegs Toentje bij Groei en Bloei Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 9 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG AF EN TOE SNEEUW | ERG KOUD WEEKEND

Een grote sneeuwzone is bijna gepasseerd en dat gaf lokaal 10 cm aan verse sneeuw, maar er kan vanochtend nog wel wat lichte sneeuw of regen vallen. De temperatuur ligt rond het vriespunt en een kleine regenbui kan ook ijzel geven. Maar door de oostenwind gaat de temperatuur in de loop van de dag weer omlaag: vanmiddag wordt het ongeveer -2 en dan kan er soms nog een sneeuwbui vallen, bij windkracht 4 tot 6 uit het noordoosten.

Vannacht valt lokaal nog lichte sneeuw en het is nog bewolkt en koud met een noordoostenwind en een temperatuur rond -5. Overdag is het morgen droog met af en toe zon en een temperatuur rond -3. De wind neemt wat af: morgenavond valt de wind helemaal weg.

Daardoor wordt het zondagnacht ook koud: minimumtemperatuur rond -12. Overdag stijgt het tot rond -3 en dan is het vrij zonnig met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Ná het weekend is maandag een overgangsdag naar minder koud weer met sneeuw, overgaand in ijzel en regen en later op de dag is het +3. Daarna is het meest bewolkt met af en toe regen en middagtemperatuur rond 4 graden.