Lezing Sanne Meijer Grunnegs Toentje bij Groei en Bloei Winschoten

WINSCHOTEN – Ook in 2026 organiseert Groei en Bloei Winschoten e.o. weer een interessant aanbod aan lezingen. Sanne Meijer bijt op 15 januari het spits af.
Sanne Meijer verbouwt sinds een aantal jaar Groninger gewassen in haar volkstuin in Roodeschool. Dit zijn oude, vaak vergeten, groenterassen. Sanne onderzoekt deze Groninger groenten vanuit historisch perspectief: welke verhalen vertellen ze over lokale geschiedenis? Wat is hun cultuurhistorisch belang? En hoe dragen ze bij aan een gedeelde, regionale identiteit?
In deze lezing vertelt Sanne kort over het belang van de instandhouding van historische, lokale groenterassen. Daarnaast neemt ze je ‘mee’ door haar Grunnegs Toentje en vertelt over de Groninger groenten die daar groeien. Tot slot deelt ze hoe jij kan helpen om deze Groninger rassen te vermeerderen, zodat we die bewaren voor de toekomst.
Over de spreker
Sanne Meijer (Stadskanaal, 1993) is historica en ondernemer. Ze werkt aan allerlei projecten omtrent Groninger geschiedenis, cultuur en erfgoed. Met haar Grunnegs Toentje hoopt ze iedereen te inspireren om óók oude, lokale gewassen te telen, en zo deze groenten en hun verhalen levend te houden.
De lezing is in Partycentrum Lamain, Bosstraat 27 te Winschoten.
De lezing start om 19.30 uur. Voor leden van Groei en Bloei is de lezing gratis. Aanmelden is niet nodig.
Bron: Ria Hogervorst, Bestuur Groei en Bloei Winschoten e.o.