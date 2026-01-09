Mooie opkomst bij energiecafé in Dorpshuis De Kiepe in Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Ondanks het winterweer kwamen ruim 150 bewoners naar de informatieavond over woningisolatie en de Nij Begun-subsidie. De wegen waren schoon en bezoekers liepen voorzichtig over de stoep en parkeerplaats. Omdat er zoveel belangstelling was, werden er twee bijeenkomsten achter elkaar gehouden.
Tijdens de avond kregen bezoekers duidelijke en praktische uitleg over hoe zij hun woning comfortabeler, energiezuiniger en goedkoper kunnen maken. De informatie was goed te volgen en er waren bijna geen vragen, wat laat zien dat alles helder werd uitgelegd.
De Nij Begun-subsidie maakt isoleren voor veel huiseigenaren extra aantrekkelijk. In sommige gevallen kan tot 100% van de kosten worden vergoed. Ook wie de bijeenkomst heeft gemist, kan zich nog laten informeren en hulp krijgen bij het aanvragen van subsidie.
Isoleren loont: goed voor uw woning, uw portemonnee en het milieu. Laat u informeren!
Tekst Esther Boekholt
Foto’s: Jaap van Mannekes