Opname kerkdienst vanuit de protestante gemeente “de Regenboog” Ter Apel te beluisteren bij RTV Westerwolde

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde, Radio Westerwolde

RTV WESTERWOLDE –  RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 11 januari zenden we een opname van zondag 4 januari vanuit de protestante gemeente “de Regenboog” Ter Apel uit.

Voorganger: Ds. Thon

Schriftlezing: Sefanja 2 vers 3 Sefanja 3 vers 9-13  &  Mattheüs 5 vers 1-13 

Thema: “Ik zal een arm en zwart volk binnen je muren achterlaten dat in de naam van de Heer een toevlucht vindt”

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 11 januari uitgezonden en maandagavond 12 januari om 22:00 uur herhaald.

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.

Bron: Gert Wubs

