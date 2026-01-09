Opname kerkdienst vanuit de protestante gemeente “de Regenboog” Ter Apel te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 11 januari zenden we een opname van zondag 4 januari vanuit de protestante gemeente “de Regenboog” Ter Apel uit.
Voorganger: Ds. Thon
Schriftlezing: Sefanja 2 vers 3 Sefanja 3 vers 9-13 & Mattheüs 5 vers 1-13
Thema: “Ik zal een arm en zwart volk binnen je muren achterlaten dat in de naam van de Heer een toevlucht vindt”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 11 januari uitgezonden en maandagavond 12 januari om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.
Bron: Gert Wubs