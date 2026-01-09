Politie neemt tijdens controles wapens en drugs in beslag

MIDDEN-GRONINGEN, MUNTENDAM – Gisteren is politie Midden Groningen, mede aan de hand van diverse meldingen via “Meld Misdaad Anoniem”, een onderzoek gestart naar de handel in verdovende middelen. Gedurende de middag waren agenten, zowel zichtbaar als minder zichtbaar, actief in verschillende wijken in hun werkgebied om overlast als gevolg van ondermijnende criminaliteit en drugshandel effectief aan te pakken.
Tijdens een instap in een woning in Muntendam en bij controles van een aantal voertuigen troffen agenten diverse wapens aan, waaronder een taser, twee ploertendoders en meerdere busjes pepperspray. Alle wapens zijn in beslag genomen. Ook werden er gebruikershoeveelheden drugs aangetroffen. De betrokken verdachten zijn voor het bezit van de wapens gehoord en zullen zich binnenkort moeten verantwoorden.