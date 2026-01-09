Politie zoekt getuigen en camerabeelden van een steekincident in de Zwanestraat in Groningen

GRONINGEN – De politie is op zoek naar mogelijke getuigen en camerabeelden van een steekincident in de Zwanestraat in Groningen. Dat steekincident vond plaats op donderdagavond 8 januari, rond 23:45 uur. Een 22-jarige man uit Groningen raakte hierbij gewond.

De politie houdt er rekening mee dat er eerst een woordenwisseling en vervolgens een conflict heeft plaatsgevonden. Bij dat conflict is het slachtoffer gestoken. Het slachtoffer en de dader kenden elkaar vermoedelijk niet. Bij het incident waren meerdere getuigen. De politie heeft ook met hen gesproken.

Signalement

De politie is meteen een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Vrij snel na de melding is via Burgernet een signalement verspreid. De verdachte zou een man met een donkere huidskleur zijn van ongeveer 20 tot 30 jaar. Hij droeg een kort afro-kapsel en hij was geheel in het donker gekleed. Ook had hij op dat moment een zwarte tas bij zich. De man was mogelijk in het gezelschap van een vrouw. Hij is mogelijk weggevlucht in de richting van de Stoeldraaierstraat.

Beelden waarop verdachte te zien is

De politie is nog op zoek naar getuigen van het incident in de Zwanestraat. Ook gaan ze kijken of ze camerabeelden veilig kunnen stellen, waarop het incident te zien is. Woon je in de omgeving of heb je daar een bedrijfspand met camerabeveiliging? Dan wil de politie je vragen om de beelden te bekijken en die ook met hen te delen als er rond het tijdstip van het steekincident personen te zien zijn die voldoen aan het signalement.

Neem contact op!

Heb je andere tips of informatie over het steekincident of de toedracht? Laat het dan weten door te bellen naar de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Je kunt je informatie ook anoniem delen via 0800-7000. Je kunt ook tippen en/of beelden uploaden via het tipformulier.

Bron: Politie Groningen