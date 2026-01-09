Sugar, Sex & Irony nieuwe single van Anne Jan Toonstra

REGIO – Vandaag is de nieuwe single: Sugar, Sex & Irony van de in Ter Apel geboren Anne Jan Toonstra verschenen. Het is de eerste single van het nieuwe album van Anne Jan Toonstra dat later dit jaar (april/mei) zal uitkomen. De plaat (wederom gemaakt in samenwerking met producer Gijs van Veldhuizen) wordt de opvolger van debuutalbum Rough Sleeper Rising Star, dat in 2024 verscheen.

Sugar, Sex & Irony is zoals Anne Jan zelf zegt: ‘Een nummer over vrij matige coping strategieën in het leven.’ Over alles wat je in de mindere momenten van het bestaan aangrijpt om jezelf staande te houden. Zaken die niet perse altijd even goed voor je zijn, maar voor de time being nou eenmaal voorhanden zijn en houvast bieden. Tot er zich iets beters aandient.

De bijbehorende videoclip heeft verveling als thema. Wat is verveling? Hoe deal je ermee? En kan het je iets opleveren? Of zoals de socioloog Sherry Turkle ooit zei: ‘Boredom is your imagination calling to you’.

Theatershows

Daarnaast gaat Anne Jan, samen met zijn band, de theaters in. In dit theaterconcert speelt hij zowel nummers van zijn debuutalbum als van de nieuwe plaat. De band bestaat uit Gijs van Veldhuizen (gitaar), Sebastiaan Wiering (cello), Heta Salkolahti (viool) en Michaël Nieuwenweg (contrabas).

Speellijst

Vrijdag 16 januari – De Lawei, Drachten

Vrijdag 6 februari – vanBeresteyn, Veendam

Zaterdag 21 februari – Kielzog, Hoogezand

Meer informatie en tickets zijn te vinden via de theaters of op www.annejan.nl.

De trailer van het theaterconcert vindt u hier.

Anne Jan Toonstra

Anne Jan Toonstra (Groningen, 1979) is muzikant, cabaretier en presentator. Jarenlang tourde hij langs de Nederlandse theaters met zijn solo cabaretvoorstellingen. Daarnaast hij is als presentator verbonden aan Glasnost, het programma over kunst en wetenschap in Groningen.

In 2024 bracht hij zijn debuutalbum Rough Sleeper Rising Star uit. De derde single, Bright Night, werd uitgeroepen tot Gronings Goud en een week lang dagelijks gedraaid op RTV Noord.

‘Anne Jan Toonstra maakte met Rough Sleeper Rising Star de mooiste debuutplaat die ik in tijden heb gehoord. Denk aan Rufus Wainwright, Yann Tiersen, Ben Folds; maar dan ‘gewoon’ uit Groningen.’

(Martin Groenewold, Dagblad vh Noorden)

‘..Beelden-opwekkende, mooie melodieën, ondersteund door arrangementen met emotie en met ook de nodige grandeur-momenten..Een mooie nieuwe blikvanger in het toch al zo indrukwekkende Groninger muzieklandschap van dit moment.’ (VPRO 3Voor12)

Bron: Anne Jan Toonstra